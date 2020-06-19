Самара, , 15:16 — REGNUM Более 4000 зрителей будут присутствовать на матче 23-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» — «Ахмат». Об этом 19 июня сообщается на сайте самарского клуба.

Отмечается, что на матче будут присутствовать владельцы сезонных абонементов. Всего на игру посетит 4231 зритель.

«Квота билетов в 10% от вместимости стадиона полностью отдана владельцам сезонных абонементов», — говорится в сообщении.

Добавим, что матч пройдёт 19 июня в Самаре и будет первым, который состоится в России после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.