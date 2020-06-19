Ростов-на-Дону, , 15:08 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Ростов» вылетают на матч 23-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих. Футбольная баталия состоится на стадионе «Фишт» сегодня, 19 июня, в 20:00 мск.

«Наш клуб хотел и хочет доиграть текущий чемпионат. «Ростов» соблюдал медицинский регламент, мы следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям РФС и РПЛ. Мы убеждены, что клубом не было допущено никаких нарушений, но от ситуации, в которую попал «Ростов» не застрахован никто», — говорится в обращении к болельщикам.

ИА REGNUM напоминает, что шесть игроков «Ростова» в преддверии матча в Сочи получили положительные результаты теста на коронавирус. Команда в полном составе ушла на двухнедельный карантин. Руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок, однако от ФК «Сочи» был получен отказ.

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