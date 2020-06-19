Москва, , 15:02 — REGNUM Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) будут показаны в Испании, на Кипре, а также балканских странах. Об этом 19 июня сообщается на сайте турнира.

Отмечается, что эксклюзивные права на показ матчей РПЛ купили сервис LaLigaSportsTV, который был создан испанской лигой, и компания Telestare.

При этом LaLigaSportsTV покажет в Испании все матчи каждого тура РПЛ с русскими комментаторами. А начиная с сезона 2020/21, могут быть показаны два матча каждого тура с испанскими комментариями.

Telestare будет транслировать матчи на Кипре, в Греции, Сербии, Черногории, Хорватии, Словении, Северной Македонии, а также в Боснии и Герцеговине.