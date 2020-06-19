Москва, , 14:48 — REGNUM Гандболистки московского клуба ЦСКА примут участие в Лиге чемпионов в сезоне 2020/21. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе Европейской федерации гандбола.

Отмечается, что ЦСКА вместе с ещё шестью командами получил специальное приглашение для участия в турнире.

Всего в турнире примут участие 16 команд. Из них девять, включая «Ростов-Дон», получили путёвку в Лигу чемпионов как победители национальных чемпионатов.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится 1 июля.

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