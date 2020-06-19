Москва, , 14:29 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) снял запрет с «Тамбова» на регистрацию новых игроков. Об этом 19 июня сообщается на сайте организации.

Отмечается, что палата по разрешению споров РФС сняла запрет в связи с исполнением клубом решений по игрокам Данилой Кленкиным и Сергеем Косицыным.

Кроме того, РФС удовлетворил мировое соглашение, которое «Тамбов заключил с защитником Евгением Шляковым.

В начале мая РФС наложил на «Тамбов» запрет на регистрацию футболистов в связи с неисполнением контрактных обязательств перед игроками.

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