Москва, , 14:16 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) заменил заразившегося коронавирусом ассистента арбитра Максима Гаврилина, который должен был работать на матче «Арсенал» — «Спартак». Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе РФС.

Вместо Гаврилина на матче будет работать другой ассистент арбитра — Алексей Воронцов.

Ранее РФС сообщил о положительном результате теста на коронавирус у Гаврилина. При этом у всех остальных судей, проходивших сбор в подмосковном Кратове, тесты дали отрицательный результат.

Читайте также: Тесты на коронавирус судей РПЛ дали отрицательный результат