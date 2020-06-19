Москва, , 13:32 — REGNUM Капитаны команд-участниц Российский премьер-лиги поблагодарили медиков, которые боролись с коронавирусом. Видеоролик с благодарностями опубликовала пресс-служба РПЛ.

Видеоролик был создан в рамках совместной акции РФС и РПЛ «Спасибо врачам». Футболисты поблагодарили медиков за то, что российский футбол вернулся в прежний режим.

В записи видео приняли участие Георгий Джикия из «Спартака», Игорь Акинфеев из ЦСКА, Кирилл Комбаров из «Арсенала», Антон Шунин из «Динамо», Бранислав Иванович из «Зенита», Ведран Чорлука из «Локомотива» и другие.