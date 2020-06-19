Мадрид, , 13:10 — REGNUM Бывший форвард мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо назвал четырёх футболистов, которых считает лучшими в истории футбола. Об этом 18 июня сообщает Goal.

«Для меня в рейтинге лучших в истории первые четыре имени — Пеле, Марадона, Лионель Месси и Криштиану Роналду», — сказал Роналдо.

Напомним, Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии (1994, 2002), двукратным обладателем «Золотого мяча» (1997, 202). С 2018 года он является владельцем и президентом испанского футбольного клуба «Вальядолид».

Читайте также: «Вальядолид» представил Роналдо в качестве нового президента клуба