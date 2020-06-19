Манчестер, Великобритания, 19 июня 2020, 12:52 — REGNUM Автомобиль полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба временно забрала британская полиция. Об этом 19 июня сообщает Independent.
По информации издания, полицейские остановили автомобиль Погба и проверили его документы. При этом на машине были установлены французские номерные знаки.
По британским законам, автомобиль, который прибыл из-за границы и находится в стране более шести месяцев в течение года, должен быть зарегистрирован и иметь британские номера.
Чтобы забрать машину, Погба предстоит заплатить £150, а также по £20 фунтов в день, если он не сделает это в течение недели. Также он должен будет привести номера в соответствие с британскими законами.
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