Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не знает, кто будет играть в матче с «Сочи». Об этом 19 июня сообщает «Р-Спорт».

"Не знаю ничего. Мы в «тюрьме» сидим. Кто будет играть, я не знаю», — сказал Карпин.

Напомним, 17 июня у шести игроков «Ростова» был обнаружен коронавирус. При этом в «Сочи» отказались переносить матч на другие даты и заявили, что встреча состоится 19 июня.

Позже сообщалось, что «Ростов» может заявить на матч футболистов 2003 года рождения.

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