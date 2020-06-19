Виго, Испания, , 12:19 — REGNUM Нападающий Нолито вернулся из «Севильи» в «Сельту». Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба из Виго.

Отмечается, что 33-летний форвард будет заявлен за «Сельту», несмотря на то, что трансферное окно ещё не открыто.

Клуб воспользовался пунктом в регламенте чемпионата Испании, который разрешает заявить футболиста вне периода дозаявок, если один из игроков выбыл из строя на долгий срок. Поводом для такого перехода стала травма вратаря «Сельты» Серхио Альвареса.

Нолито играл за «Сельту» с 2013 по 2016 год, а с 2017 года выступал за «Севилью». В текущем сезоне он сыграл 15 матчей и забил три гола.

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