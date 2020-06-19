Тула, , 12:08 — REGNUM Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал, что у него была драка с нападающим Артёмом Дзюбой. Об этом он сказал 19 июня в интервью «Спорт-экспрессу».

"Драка с Дзюбой была. Обиднейшее поражение от «Краснодара», эмоции. Потом в самолёте, когда возвращались в Питер, пожали руки и больше об инциденте не вспоминали», — сказал Лодыгин.

По его словам, тогда дело почти дошло до тумаков, но «потолкались, помахали руками», всё длилось около 20 секунд. При этом вся команда пыталась их разнять, а помирил в итоге тренер вратарей Михаил Бирюков.

Ссора произошла после матча в ноябре 2016 года, когда «Зенит» проиграл в гостях «Краснодару» со счётом 1:2. При этом «Зенит» вёл в счёте после гола Дзюбы, но пропустил два гола в добавленное время.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года Лодыгин перешёл в тульский «Арсенал».

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