Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM Титульный спонсор футбольного клуба «Ростов» — ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» — призвал «Сочи» перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги. Соответствующее обращение будет передано руководству кубанской команды в течение дня 19 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

«В любой кризисной ситуации солидарность и поддержка в долгосрочной перспективе правильнее, чем сиюминутный результат. Мы верим, что именно это по достоинству оценят фанаты наших команд и все зрители РПЛ. Предлагаем вместе создать прецедент, когда предстоящий матч объединяет людей вокруг проблемы, а не разъединяет их», — говорится в обращении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на официальном сайте ФК «Сочи» опубликовано заявление, в котором указано о проведении футбольной баталии в назначенную дату — 19 июня в 20:00 мск. По информации кубанской команды, стороны достигли договорённости по матчу 23-го тура РПЛ.

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