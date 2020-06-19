Ростов-на-Дону, , 11:25 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» сталкивался со случаями заболевания ангиной у игроков, в связи с чем одна из игр была перенесена. При этом получение положительных результатов теста на коронавирус у игроков «Ростова» не является форм-мажором, что вызывает у главного тренера жёлто-синих Валерия Карпина недоумение.

«Почему вообще кто-то спрашивает у кого-то, в данном случае у «Сочи», разрешение на перенос матча. В регламенте прописано, что в случае форс-мажора одна единственная организация принимает решение, — это РПЛ. Не РФС, не «Ростов» и не «Сочи», а только РПЛ. <…> Если ангина или иное заболевание в нормальное время считается форс-мажором, а COVID во время всемирной пандемии форс-мажором не считается, тогда я не знаю, что надо называть форс-мажором. Войну?» — высказал своё мнение наставник относительно отказа кубанской команды переносить матч 23-го тура РПЛ (цитата «РБ-Спорт»).

Также Карпин пытается понять, какой пункт нарушила бы его команда, в связи с чем «Ростову» было бы объявлено техническое поражение.

ИА REGNUM ранее сообщало, что матч 23-го тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Сочи» всё-таки состоится. Стартовый свисток на стадионе «Фишт» будет дан 19 июня в 20:00 мск. При этом жёлто-синие могут отправить в Краснодарский край игроков молодёжного состава.

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