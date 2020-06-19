Москва, , 11:19 — REGNUM Тесты на коронавирус сдадут все спортсмены сборной России по фристайлу перед стартом подготовки к новому сезону. Об этом 19 июня сообщил главный тренер команды Михаил Носов.

«Прежде чем начать централизованные сборы, ребята приедут в Москву для прохождения углубленного медицинского обследования. Там они сдадут тесты на коронавирус, потом их допустят к медицинскому обследованию», — цитирует Носова ТАСС.

Ранее сообщалось, что команды по фристайлу в дисциплинах «ски-кросс» и «хафпайп» начнут подготовку к сезону на тренировочной базе в Чайковском (Пермский край).

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