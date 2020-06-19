Сочи, Краснодарский край, , 11:01 — REGNUM Матч чемпионата России по футболу между клубами «Сочи» и «Ростов» пройдёт 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба сочинской команды.

«Футбольные клубы «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении игры 23-го тура. Матч состоится!» — говорится в сообщении.

Напомним, 17 июня у шести игроков «Ростова» был выявлен коронавирус. В «Сочи» отказались переносить матч на другие даты.

Позже сообщалось, что «Ростов» может отправить на матч с «Сочи» футболистов 2003 года рождения.

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