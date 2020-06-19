Чайковский, Пермский край, , 10:54 — REGNUM Подготовку к новому сезону на тренировочной базе в Чайковском (Пермский край) начнут сборные России по фристайлу в дисциплинах «ски-кросс» и «хафпайп». Об этом 19 июня сообщил главный тренер команды Михаил Носов.

«В тренировочном центре «Снежинка» в Чайковском пройдут сборы команд по ски-кроссу и хафпайпу», — цитирует Носова ТАСС.

По его словам, сбор стартует в начале июля. При этом сборная по могулу начнет тренироваться также в Пермском крае, но городе Чусовом.

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