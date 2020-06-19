Ростов-на-Дону, , 10:32 — REGNUM В Сочи сегодня, 19 июня, состоится матч 23-го тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Сочи». Стартовый свисток будет дан в 20:00 мск на стадионе «Фишт», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе кубанской команды.

«Футбольные клубы «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении игры 23-го тура Тинькофф РПЛ. Матч состоится», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее «Ростов» подал в РФС обращение с просьбой перенести матч на более поздний срок. Это связано с тем, что у шести игроков основного состава выявлен коронавирус. Команда в полном составе вместе с тренерским штабом вынуждена уйти на двухнедельный карантин.

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