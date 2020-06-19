Москва, , 10:13 — REGNUM Сборная России по футболу может провести товарищеские матчи осенью. Об этом 18 июня сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

«Мы не смогли сыграть в марте со Швецией и Молдавией, а в июне — с Польшей и Сербией. Держим в уме эти сборные, но существует масса нюансов, которые нужно предусмотреть и согласовать», — цитирует Черчесова ТАСС.

Он добавил, что сборная России осенью проведёт шесть встреч в рамках Лиги наций. Это будут матчи с Сербией, Венгрией и Турцией. Окна для этих матчей остались прежними.

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