Стамбул, Турция, , 10:06 — REGNUM Немецкий нападающий Макс Крузе расторг контракт с турецким футбольным клубом «Фенербахче» в одностороннем порядке. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.

«Макс Крузе, один из игроков нашей команды, сообщил, что в одностороннем порядке расторг контракт с нашим клубом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Крузе отказался от обсуждения условий оплаты во время карантина. В клубе заявили, что долгов перед футболистом нет.

При этом в «Фенербахче» считают несправедливым и необоснованным прекращение сотрудничества в одностороннем порядке и намерены подать в суд.

В текущем сезоне Крузе сыграл в 20 матчах, в которых забил семь голов и отдал семь голевых передач.