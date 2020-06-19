Пенза, , 10:27 — REGNUM В столице Пензенской области 18 июня стартовал чемпионат России по регби, сообщает пресс-служба регионального правительства. Начались соревнования с игры между клубами «Локомотив-Пенза» и «ВВА-Подмосковье».

На открытии спортивного мероприятия на стадионе «Первомайский» присутствовали губернатор области Иван Белозерцев и генеральный директор — председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин.

Глава региона поблагодарил руководство Федерации регби России за решение провести открытие именно в Пензе и сказал, что для области это большая честь. Данный вид спорта в Пензенской области развивается более 50 лет. На трибунах мало людей, но при соблюдении мер безопасности страна постепенно вернется к обычной жизни после эпидемии, добавил Белозерцев.

Спортсмены обоих клубов в знак благодарности к медикам вышли на стадион в футболках с надписями «Спасибо врачам».

Первый матч закончился со счетом 18:12 в пользу пензенской команды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат России по регби должен стартовать 19 июня.

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