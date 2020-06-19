Москва, , 09:01 — REGNUM Главным тренером московского «Торпедо» официально стал Сергей Игнашевич. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе клуба.

«Президент «Торпедо» Денис Маслов и тренер Сергей Игнашевич подписали соглашение, согласно которому Сергей Николаевич стал главным тренером команды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 15 июня Игнашевич начал обучение на тренерскую лицензию категории Uefa Pro, что позволяет ему быть главным тренером.

Напомним, летом 2019 года Игнашевич стал тренером «Торпедо». Формально ООН возглавлял команду, однако из-за отсутствия у него лицензии официально главным тренером был Николай Савичев, который теперь назначен руководителем программы развития молодёжного футбола в клубе.

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