Ашхабад, , 20:04 — REGNUM Состоится ли чемпионат мира по самбо — 2020, который должен был пройти в столице Туркмении, но оказался под вопросом из-за пандемии коронавируса — станет известно не раньше конца сентября текущего года. Об этом заявил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, передает «Orient».

По его словам, турнир состоится в запланированное время только в том случае, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшится.

Отмечается, что решение о проведении в Ашхабаде чемпионата мира по самбо в Ашхабаде 6 — 8 ноября 2020 года было принято Международной ассоциацией самбо в марте 2019 года. Еще одним претендентом на проведение турнира была Греция.

Напомним, что предыдущий чемпионат мира по самбо прошел в южнокорейском городе Чхонджу в ноябре 2019 года.