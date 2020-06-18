Стокгольм, , 18:34 — REGNUM Российский нападающий Михаил Анисин принял решение о переезде в Швецию.

32-летний форвард продолжит свою карьеру в четвёртом по силе хоккейной дивизоре страны, подписав контракт с клубом второго дивизора чемпионата Швеции «Гутс».

В минувшем сезоне Анисин защищал цвета «Хумо» в ВХЛ. В 34 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 20 (6+14) очков. В розыгрыше Кубка Петрова Анисин набрал 5 (0+5) очков в 11 матчах.

В Континентальной хоккейной лиге Анисин провел 382 матча, отличившись 202 (106+96) результативных балла.