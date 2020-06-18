Тамбов, 18 июня 2020, 18:32 — REGNUM Реконструкция тамбовского стадиона «Спартак», необходимая для приведения его в соответствие с требованиями Российской премьер-лиги, продолжается, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Сроки реализации намеченных планов будут зависеть от результатов государственной экспертизы проекта по установке систем безопасности.
Почти год футбольный клуб «Тамбов», который играет в Российской премьер-лиге, домашние матчи проводит не на домашнем стадионе, а сначала в Саранске, затем в Нижнем Новгороде. Играть на малой родине у команды не получается из-за неготовности стадиона «Спартак». О том, как проходит его реконструкция, журналистам рассказал заместитель главы администрации Тамбовской области, президент ФК «Тамбов» Арсен Габуев.
К огромному желанию подарить праздник большого футбола тамбовским болельщикам добавляется финансовая составляющая. Бюджет клуба маленький, часть его финансируется из бюджета Тамбовской области по программе «Развитие физической культуры и спорта». Соответственно, велика заинтересованность руководства клуба сократить транспортные расходы команды и траты на аренду стадионов в других городах.
Работы по реконструкции центрального стадиона Тамбова начались в 2017 году. На «Спартаке» появилась новая система освещения и новое футбольное поле. Затем по программе «Наследие чемпионата мира» Тамбов получил оборудование для систем контроля доступа (система СКУД), которое было безвозмездно передано с московского стадиона «Спартак».
Огромная работа проделана и по перепланировке и увеличению количества трибун. В частности, как рассказал Арсен Габуев, сейчас полностью согласован проект трибун с подтрибунными помещениями. На его разработку и согласование мельчайших деталей ушло большое количество времени, потому что сейчас стадион «Спартак» по многим параметрам не соответствует требованиям РФС. Один из примеров — раздевалки для футболистов. Сейчас их размер 40 метров, а должен быть 60. Как и само количество посадочных мест: с 5 тысяч оно должно возрасти до 10 тысяч.
Президент ФК «Тамбов» уточнил, что ведутся постоянные переговоры с поставщиками трибун. Изучаются характеристики предлагаемого оборудования, возможности, соответствие всем предъявляемым требованиям. После проведения положенной процедуры конкурсных торгов на установку трибун уйдет около 3−4 месяцев. Согласно дорожной карте, система безопасности и новые трибуны на «Спартаке» должны быть установлены к 31 октября.
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