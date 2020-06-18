Тамбов, , 18:32 — REGNUM Реконструкция тамбовского стадиона «Спартак», необходимая для приведения его в соответствие с требованиями Российской премьер-лиги, продолжается, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Сроки реализации намеченных планов будут зависеть от результатов государственной экспертизы проекта по установке систем безопасности.

Заместитель главы администрации Тамбовской области, президент ФК «Тамбов» Арсен Габуев Tambov.gov.ru

Почти год футбольный клуб «Тамбов», который играет в Российской премьер-лиге, домашние матчи проводит не на домашнем стадионе, а сначала в Саранске, затем в Нижнем Новгороде. Играть на малой родине у команды не получается из-за неготовности стадиона «Спартак». О том, как проходит его реконструкция, журналистам рассказал заместитель главы администрации Тамбовской области, президент ФК «Тамбов» Арсен Габуев.

«У нас большой долг перед нашими болельщиками. Они должны ощутить всю красоту большого футбола, получить те эмоции, которые получают болельщики на матчах премьер-лиги. Поэтому задача — вернуть команду в Тамбов очень важна», — отметил он.

К огромному желанию подарить праздник большого футбола тамбовским болельщикам добавляется финансовая составляющая. Бюджет клуба маленький, часть его финансируется из бюджета Тамбовской области по программе «Развитие физической культуры и спорта». Соответственно, велика заинтересованность руководства клуба сократить транспортные расходы команды и траты на аренду стадионов в других городах.

Работы по реконструкции центрального стадиона Тамбова начались в 2017 году. На «Спартаке» появилась новая система освещения и новое футбольное поле. Затем по программе «Наследие чемпионата мира» Тамбов получил оборудование для систем контроля доступа (система СКУД), которое было безвозмездно передано с московского стадиона «Спартак».

"Проект установки СКУДов, систем безопасности в начале июля должен вернуться с государственной экспертизы. Мы надеемся, что вернётся с положительным заключением. Это даст нам право на проведение торгов на монтаж системы безопасности. Эти работы займут около 1,5 — 2 месяцев», — отметил Арсен Габуев.

Огромная работа проделана и по перепланировке и увеличению количества трибун. В частности, как рассказал Арсен Габуев, сейчас полностью согласован проект трибун с подтрибунными помещениями. На его разработку и согласование мельчайших деталей ушло большое количество времени, потому что сейчас стадион «Спартак» по многим параметрам не соответствует требованиям РФС. Один из примеров — раздевалки для футболистов. Сейчас их размер 40 метров, а должен быть 60. Как и само количество посадочных мест: с 5 тысяч оно должно возрасти до 10 тысяч.

Президент ФК «Тамбов» уточнил, что ведутся постоянные переговоры с поставщиками трибун. Изучаются характеристики предлагаемого оборудования, возможности, соответствие всем предъявляемым требованиям. После проведения положенной процедуры конкурсных торгов на установку трибун уйдет около 3−4 месяцев. Согласно дорожной карте, система безопасности и новые трибуны на «Спартаке» должны быть установлены к 31 октября.

«ФК «Тамбов» — это социальный проект, направленный на развитие, популяризацию футбола в регионе. Поэтому мы сделаем все, чтобы команда вернулась в родной город», — подчеркнул Арсен Габуев.

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