Москва, , 18:13 — REGNUM Московский «Спартак» объявил о заключении контракта с защитником системы «Даллас Старс» Эмилем Юсе. Срок действия соглашения рассчитан на один сезон до 30 апреля 2021 года, информирует пресс-служба «красно-белых».

26-летний шведский защитник в минувшем сезоне провел 48 матчей в АХЛ, отличившись 29 (4+25) очками за «Техас».

Одним из главных достижений в карьере защитник является серебряная медаль молодежного мирового первенства в составе сборной Швеции в 2013 году.