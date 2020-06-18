Челябинск, , 17:53 — REGNUM Станислав Галимов интересен клубам из ведущих европейских чемпионатов.

Известный российский голкипер Станислав Галимов, выступающий за челябинский «Трактор», рассматривает варианты продолжения своей карьеры в одном из европейских чемпионатов, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

В течение минувшего сезона 32-летний голкипер перешел в результате обмена из магнитогорского «Металлурга» в «Трактора», проведя в совокупности 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Галимов одержал 10 побед и написал на свой счет один «сухой» матч.