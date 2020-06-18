Балашиха, Московская область, , 17:28 — REGNUM Омский «Авангард» может подписать контракт с нападающим системы «Ванкувера» Ридом Буше.

Согласно информации журналиста Рика Даливаля, 26-летний американский нападающий может продолжить свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

В минувшем сезоне АХЛ Буше стал вторым бомбардиром лиги, набрав в 53 матчах чемпионата 67 (34+33) очков при полезности «+8».

В Национальной хоккейной лиге на его счету в общей сложности 133 матча и 42 (20+22) очка за «Нью-Джерси», «Ванкувер» и «Нэшвилл».