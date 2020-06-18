Ростов-на-Дону, , 16:39 — REGNUM Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц отреагировал на отказ «Сочи» перенести матч 23-го тура РПЛ в связи с положительными результатами теста на коронавирус у игроков донской команды. По его словам, жизни и здоровье людей намного важнее, чем три очка, передаёт ИА REGNUM.

«Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай Бог, кто-нибудь бы заболел. Этого категорически нельзя было делать. Поэтому мы обратились в РПЛ и РФС с просьбой перенести один матч на резервную дату. Российский футбольный союз поддержал наше предложение при условии, что «Сочи» не будет против. Мы не хотим комментировать и давать оценку решению ФК «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка», — говорится в заявлении президента ФК «Ростов».

ИА REGNUM ранее сообщало, что шесть игроков футбольного клуба «Ростов» получили положительные результаты теста на коронавирус. Команда в полном составе вместе с тренерским штабом ушла на двухнедельный карантин. При этом руководство клуба обратилось в Российский футбольный союз с просьбой перенести матч на более поздний срок.

Напомним, что мнением о возникшей ситуации ранее поделился президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов. Онсчитает, что «Ростов» не заслуживает технического поражения.

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