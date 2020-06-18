Москва, , 16:37 — REGNUM Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александра Алаева высказался по поводу возможно переезда «Тамбова» в Нижний Новгородов. Напомним, что тамбовский клуб будет выступать на стадионе «Нижний Новгород» в оставшейся части сезона.

«Обмен местами невозможен. Юридически есть возможность смены региона у «Тамбова». Но никакого бизнес-плана и стратегии развития, всего, что касается академии, учредителей, финансирования и гарантий, мы пока не увидели.

Могу только оперировать фактами. «Тамбов"проходит лицензирование один для участия в РПЛ,"Нижний Новгород», по-моему, уже успешно прошел лицензирование в ФНЛ», — приводит слова Алаева портал Sports.ru.

«Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 22 матчах.