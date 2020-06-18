Краснодар, , 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня. Об этом говорится в заявлении кубанской команды, опубликованном 18 июня, передаёт ИА REGNUM.

По мнению руководства «Сочи», донской клуб должен привлечь к матчу игроков молодёжного состава, что официально разрешено. В противном случае, «под угрозу ставится доигровка всех оставшихся игр текущего сезона».

«Наш клуб не видит возможности переноса игры с «Ростовом» на другие даты ввиду плотности актуального календаря. В сложившейся ситуации футбольный клуб «Сочи» выступает за проведение игры с «Ростовом» 19 июня в 20:00 на стадионе «Фишт» с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что днём ранее, 17 июня, стало известно, что донской клуб в полном составе ушёл на двухнедельный карантин в связи с выявлением коронавирусной инфекции у шести игроков команды. Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов считает, что «Ростов» не заслуживает технического поражения.

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