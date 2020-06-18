Москва, , 16:20 — REGNUM Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев поделился подробности о ситуации вокруг матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов».

Напомним, что накануне было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом в составе «Ростова», что поставило под вопрос проведение матча с «Сочи».

Произошедшее в «Ростове» — большая проблема. Хочу пожелать выздоровления футболистам и тренерскому штабу, которые находятся на лечении. Надеюсь, что совсем скоро «Ростов» сможет возобновить тренировочный процесс.

И на исполкоме, и на собрании клубов РПЛ мы всегда говорили: к сожалению, в нынешних условиях почти нет возможности переносить игры. Все это прекрасно знают. Все приняли, что переносы практически невозможны. Все клубы эту позицию нашу приняли.

Что касается переноса — есть возможность перенести эту игру на 19 июля. Но мы понимаем, что возможность можно обсуждать и реализовать только при желании обоих клубов. Один клуб соблюдает полностью регламент, другой отпускает футболистов, футболисты ездят к родственникам, проходят контрольные игры, об опасности которых мы всех предупреждали.

Мне не хочется давать оценки. Но в данной ситуации мы готовы даже сегодня обсуждать этот вопрос, но только при готовности обоих клубов сыграть 19 июля. Все мы понимаем, какие проблемы у «Ростова», но заставить и поставить перед фактом «Сочи», что они должны сыграть 19 июля, мы считаем неправильным.

Поехать на игру могут только те, кто внесен в заявку и не находятся на карантине. Сейчас нет информации, сколько это человек», — приводит слова Алаева портал Sports.ru.