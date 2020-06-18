Москва, , 16:10 — REGNUM Матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) теперь могут проходить в Грозном. Об этом 18 июня заявил генсекретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

«УЕФА принял решение о том, что Грозный может принимать матчи под эгидой организации», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Он отметил, что УЕФА снял запрет на проведение матчей в Грозном, который был наложен в 2013 году.

Тогда УЕФА запретил проводить матчи на территории Северного Кавказа, обосновав это угрозой террористических актов.

Читайте ранее в этом сюжете: УЕФА решит, быть или не быть международному футболу в Чечне