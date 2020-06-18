Ньон, Швейцария, , 16:06 — REGNUM Формат отбора на чемпионат мира 2022 года для европейских сборных утвердил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 18 июня пресс-служба организации в Twitter.

Отмечается, что 55 европейских команд будут распределены по 10 группам, в пяти из которых будут играть по шесть сборных, а в остальных — по пять.

Победители групп напрямую выйдут на ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, а также прошедшие отбор Лиги наций, разыграют ещё три путёвки.

Теперь эту схему должна утвердить Международная федерация футбола (ФИФА).

Напомним, чемпионат мира пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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