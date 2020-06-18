Москва, , 15:31 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» объявил о подписании пробного контракта с защитником Сергеем Терещенко. Об этом 18 июня сообщается на сайте клуба.

В клубе отметили, что заключили с Терещенко просмотровый контракт, чтобы оценить его готовность и физическое состояние.

В прошлом сезоне Терещенко играл в «Тракторе» и провёл 44 матча, набрав 8 (1+7) очков. Ранее он уже выступал за «Металлург» и стал обладателем Кубка Гагарина в 2014 и 2016 годах.

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