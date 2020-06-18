Сочи, Краснодарский край, , 14:05 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» выступил за проведение матча с «Ростовом», несмотря на то, что у шести игроков ростовской команды выявлен коронавирус. Об этом 18 июня сообщается на сайте «Сочи».

"Сочи» выступает за проведение игры с «Ростовом» 19 июня в 20:00 на стадионе «Фишт» с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в «Сочи» не видят возможности переноса матча на другие даты из-за плотности календаря.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня у шестерых футболистов «Ростова» выявили коронавирус. Из-за этого команда может не сыграть несколько ближайших матчей, в том числе с «Сочи», который был запланирован на 19 июня.

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