Белу-Оризонти, Бразилия, , 12:45 — REGNUM Бразильский футбольный клуб «Атлетико Минейро» выплатил долг московскому «Спартаку» за полузащитника Рафаэла Кариоку. Об этом 18 июня написал президент клуба Сержио Сетте Камара в Twitter.

«Сегодня мы вместе с ФИФА выплатили «Спартаку» за Рафаэла Кариоку 7,4 млн бразильских реалов (€1,26 млн)», — написал Камара.

Напомним, Кариока играл за «Спартак» с 2009 по 2014 год, после чего перешёл в «Атлетико Минейро». В бразильском клубе он играл до 2017 года, а потом перешёл в мексиканский «Тигрес», с которым выиграл чемпионский титул.

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