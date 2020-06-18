Лондон, , 12:30 — REGNUM «Челси» объявил о переходе нападающего немецкого клуба «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. Об этом 18 июня сообщается на сайте лондонского клуба.

Отмечается, что Вернер согласовал с «Челси» условия контракта. При этом остаток текущего сезона он проведёт в Германии. К новой команде он присоединится в июле после прохождения медицинского обследования.

Напомним, в 2016 году Вернер перешёл в «РБ Лейпциг» из «Штутгарта». В текущем сезоне он сыграл 32 матча в Бундеслиге, в которых забил 26 голов.

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