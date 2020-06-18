Лондон, , 12:02 — REGNUM Извинения английскому футбольному клубу «Шеффилд Юнайтед» за незасчитанный гол принесла компания Hawk-Eye. Об этом 18 июня сообщает BBC.

«Hawk-Eye безоговорочно приносит извинения Английской премьер-лиге, «Шеффилд Юнайтед» и всем, кто был задет этой ситуацией», — говорится в заявлении компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 42-й минуте матча 28-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Шеффилд Юнайтед» мяч после удара игрока «Шеффилда» пересёк линию ворот. Вратарь «Астон Виллы» Эрьян Нюланд поймал мяч, но завалился с ним в ворота, однако арбитры гол не засчитали.

Hawk-Eye подтвердила, что мяч полностью оказался за линией ворот, заявив, что такая ошибка случилась впервые за 9 тыс. случаев применения системы. В компании отметили, что ошибка произошла из-за того, что камеры оказались закрыты вратарём, защитником и штангой.

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