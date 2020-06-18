Ньон, Швейцария, , 11:34 — REGNUM Полный календарь финальной части чемпионата Европы — 2020 опубликовал 18 июня Союз европейских футбольных ассоциаций на своём сайте.

Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. В матче открытия 11 июня сыграют сборные Турции и Италии, матч пройдёт в Риме.

Групповой турнир завершится 23 июня. Сборная России сыграет с командой Бельгии в Санкт-Петербурге 12 июня, с Финляндией — в Санкт-Петербурге 16 июня, с Данией — в Копенгагене 21 июня.

С 28 июня по 11 июля пройдёт плей-офф. Санкт-Петербург 2 июля примет один из четвертьфинальных матчей.

В Лондоне состоятся полуфинальные игры 6 и 7 июля, а также финал 11 июля.

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