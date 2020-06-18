Неаполь, Италия, , 10:21 — REGNUM Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс продлил контракт с клубом. Об этом 18 июня сообщается на сайте команды.

Отмечается, что соглашение клуба с 33-летним бельгийским форвардом рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один.

Мертенс играет за «Наполи» с 2013 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 122 гола в 311 матчах. В этом рейтинге он опередил Марека Хамшика (121) и Диего Марадону (115).

В составе «Наполи» Мертенс два раза выиграл Кубок Италии (2013/14, 2019/20) и один раз — Суперкубок Италии (2014/15). В составе сборной Бельгии он стал бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года.

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