Франкфурт-на-Майне, Германия, , 10:03 — REGNUM «Айнтрахт» одержал победу над «Шальке» в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Айнтрахта» голы забили нападающий Андре Силва (28) и защитник Давид Абрахам (50). «Шальке» ответил голом полузащитник Уэстона Маккенни (59).

На сегодняшний день «Айнтрахт» набрал 41 очко и находится на девятом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке» идёт на 10-м месте с 39 очками.

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