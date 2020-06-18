Леверкузен, Германия, , 09:54 — REGNUM «Байер» одержал победу над «Кёльном» в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Байера» голы забили защитник Свен Бендер (7), полузащитник Кай Хаверц (39) и нападающий Мусса Диаби (83). «Кёльн» ответил голом защитника Себастьяна Борнау (59).

На сегодняшний день «Байер» набрал 60 очков и находится на четвёртом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Кёльн» идёт на 13-м месте с 35 очками.

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