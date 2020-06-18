Лейпциг, Германия, , 09:48 — REGNUM «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Фортуной» в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В середине второго тайма футболисты «Лейпцига» забили два гола, отличились полузащитник Кевин Кампль (60) и нападающий Тимо Вернер (63).

Однако удержать нужный счёт «Лейпцигу» не удалось. На 87-й минуте нападающий «Фортуны» Стивен Скрыбски отыграл один гол, а на 92-й защитник Андре Хоффман сравнял счёт.

На сегодняшний день «РБ Лейпциг» набрал 63 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Фортуна» идёт на 16-м месте с 29 очками.

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