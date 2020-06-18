Эйбар, Испания, , 09:00 — REGNUM «Эйбар» сыграл вничью с «Атлетиком» (Бильбао) в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Атлетика» голы забили полузащитник Рауль Гарсия, реализовавший пенальти на восьмой минуте, и нападающий Асьер Вильялибре (81).

У «Эйбара» точными ударами отметились форвард Кике (19) и полузащитник Фабиан Орельяна (78), реализовавший пенальти.

На сегодняшний день «Эйбар» набрал 28 очков и находится на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» идёт на 10-м месте с 39 очками.

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