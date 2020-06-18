Памплона, Испания, , 08:55 — REGNUM Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Осасуной» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «Атлетико» дубль оформил нападающий Жоау Фелиш, который отличился на 27-й и 56-й минутах. Также голы забили Маркос Льоренте (79), Альваро Мората (82) и Янник Карраско (88).

На сегодняшний день «Атлетико» набрал 49 очков и находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» идёт на 12-м месте с 35 очками.

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