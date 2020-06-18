Бирмингем, Великобритания, , 08:49 — REGNUM «Астон Вилла» сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0.

На 42-й минуте матча вратарь «Астон Виллы» Эрьян Нюланд поймал мяч после подачи со штрафного, но завалился с ним в ворота. Однако арбитры гол не засчитали.

На сегодняшний день «Астон Вилла» набрала 26 очков и находится на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» с 44 очками идёт на шестом месте.

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