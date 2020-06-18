Манчестер, Великобритания, , 08:35 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Манчестер Сити» голы забили нападающий Рахим Стерлинг на 45-й минуте, полузащитники Кевин Де Брёйне (51) и Филип Фоден (91).

На сегодняшний день «Манчестер Сити» набрал 60 очков и находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» с 40 очками идёт на девятом месте.

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