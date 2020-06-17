Москва, , 19:21 — REGNUM Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов сообщил, что хочет перейти на правах свободного агента в «Локомотив» следующим летом. Действующее соглашение с «красно-белыми» истекает 30 июня 2021 года.

По данным портала «Спорт-Экспресс», 20-летний хавбек испытывает проблемы в переговорах о новом соглашении со «Спартаком». Московский клуб не готов повысить заплату до 450−500 тысяч евро, как требует того игрок, а также не оценивает желание футболиста перейти в стан соперника летом 2021 года.

Сообщается, что агент Игнатова убедил руководство «железнодорожников», что его клиент готов стать заменой Алексею Миранчуку, который близок к переезду заграницу.

Игнатов принял участие лишь в одном матче за основную команду «Спартака». Во второй команде «красно-белых» «Спартак-2» в ФНЛ хавбек забил один мяч в 16 матчах.