Магнитогорск, Челябинская область, , 18:53 — REGNUM Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил о заключении просмотрового контракта с защитником Сергеем Терещенко, выступавший в минувшем сезоне за «Трактор».

«Мы подписали с защитником Сергеем Терещенко просмотровый контракт. Посмотрим на его состояние, опыт у него есть. Сергей — наш воспитанник.

Также на просмотровых соглашениях подписаны форварды Иван Фищенко, Павел Махановский и Евгений Аланов», — приводит слова Ласькова «Чемпионат».

В прошедшем сезоне КХЛ Терещенко набрал 8 (1+7) очков в 44 матчах за «Трактор».